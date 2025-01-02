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Брянский губернатор передал спецоборудование и вручил награды бойцам

2025, 02 января 09:30 Лента новостей
Брянский губернатор передал спецоборудование и вручил награды бойцам
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Накануне Нового года брянский губернатор передал спецоборудование и вручил награды бойцам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

 

Накануне Нового года губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с военными формированиями. Так, глава региона передал группировке «Брянск» спецоборудование для защиты границ и жителей. Технику купил фонд «Во имя Отечества» вместе с региональным отделением Народного фронта в рамках проекта «Всё для Победы». Деньги на оборудование перечислили предприятия и жители во время телемарафона.

Кроме того, по представлению командующего группировкой «Брянск», губернатор наградил военнослужащих полка «Ахмат-Россия». Также он передал письма с новогодними пожеланиями и поздравлениями от детей и сладкие подарки от Духовного собрания мусульман России.

«Наши защитники сегодня стоят на границе, на рубежах нашей великой многонациональной страны. Хочу поблагодарить за службу группировку «Брянск», сотрудников Погрануправления ФСБ России по Брянской области, ФСБ России по Брянской области, управления Росгвардии по Брянской области, Министерства обороны РФ, УМВД России по Брянской области, МЧС России по Брянской области, которые сегодня работают на нашей территории и выполняют задачи специальной военной операции, поставленные Верховным Главнокомандующим, Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным!» — сказал Александр Богомаз.

 

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