Брянский губернатор передал военнослужащим 150 детекторов БПЛА

2025, 16 августа 16:42 Лента новостей
Губернатор Брянской области передал военнослужащим 150 детекторов БПЛА, закупленных в рамках проекта «Все для Победы» фонда «Во имя Отечества».

 

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с военнослужащими Пограничного управления ФСБ России региона, Росгвардии и группировке войск «Брянск». В рамках проекта Народного Фронта «Все для Победы» фонда «Во имя Отечества» при поддержке жителей для защитников купили очередную партию специальной техники.

150 индивидуальных детекторов БПЛА КонтраБАС губернатор передал военным. Они позволяют обнаружить дроны на расстоянии пять километров.

«Наши защитники продолжат выполнять те задачи, которые ставит перед ними руководство страны, Верховный Главнокомандующий Владимир Владимирович Путин. Главное, всем нашим героям остаться живыми, сохранить свою жизнь, жизни бойцов, всех, кто находится рядом», — подчеркнул Александр Богомаз.

 

