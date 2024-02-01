Брянский губернатор почтил память Героев-освободителей в Гомеле

Губернатор Брянской области во время рабочей поездки в Белоруссию почтил память Героев-освободителей в Гомеле. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Брянская делегация приняла участие в торжественном митинге . Он прошёл у мемориала на площади Труда в Гомеле. Губернатор Брянской области Александр Богомаз и председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко возложили цветы к Вечному огню. Также дань памяти Героям-освободителям отдали брянский спикер Валентин Суббот, председатель Гомельского Совета депутатов Екатерина Зенкевич и заместители губернаторов.

Делегации почтили минутой молчания погибших в годы Великой Отечественной войны советских воинов.