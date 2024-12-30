Брянский губернатор подарил электромобиль сыновьям погибшего военнослужащего

Брянский губернатор подарил на Новый год электромобиль сыновьям погибшего военнослужащего. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз исполнил мечту маленького Георгия с «Елки желаний». Сын военнослужащего Романа Жаркова попросил электромобиль. Глава региона привёз подарок домой к малышу. Георгий вместе с младшим братом Русланом быстро освоили новый транспорт.

«У мальчишек есть еще старший брат и сестра, а мама Марина им сейчас и за маму, и за папу. Отец ребят Роман Жарков служил в Псковской дивизии ВДВ в 106 разведывательном отряде «Батальон Москва», участвовал в специальной военной операции с 2022 года, получил ранение, после прохождения лечения и реабилитации вернулся в зону боевых действий защищать нашу Родину. Роман героически погиб 20 июня 2023 года под Кременной при выполнении боевого задания. Награжден Орденом Мужества посмертно», – рассказал Александр Богомаз.