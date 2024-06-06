Брянский губернатор подписал соглашение с Председателем Правления Сбербанка

Губернатор Брянской области подписал соглашение с Председателем Правления Сбербанка. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.
В Санкт-Петербурге проходит Международный экономический форум. Там встретились губернатор Брянской области Александр Богомаз и Председателем Правления Сбербанка Германом Грефом. Они подписали соглашение о внедрении цифровых сервисов для ускорения социально-экономического развития региона.
«Банк будет финансировать перспективные проекты реформирования ключевых отраслей экономики и социальной сферы, нацеленные на повышение качества жизни граждан. Основными направлениями для совместной работы также станут здравоохранение, городской общественный транспорт», — подчеркнул Александр Богомаз.
Так, акцент сделают на развитии банковских технологий, кредитовании предпринимателей, программах по обеспечению граждан жильём.
«Особый акцент будет сделан на внедрении цифровых медицинских сервисов, в том числе на основе искусственного интеллекта. Масштабные преобразования запланированы и в системе городского общественного транспорта: это и обновление подвижного состава с помощью лизинга, и цифровизация системы управления и сервисов для пассажиров», — добавил Александр Богомаз.
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