Брянский губернатор пообщается с жителями в прямом эфире

Вопросы от жителей для прямой линии губернатора Александра Богомаза принимают в call-центре и на Госуслугах.

20 ноября губернатор Брянской области Александр Богомаз проведёт традиционную прямую линию с жителями. Вопросы главе региона можно задать ежедневно с 10 до 19 часов в помощью единого call-центра по телефонам 8-991-214-27-02 и (4832)772-702.

Также вопросы можно прислать:

на электронную почту по адресу voprosglave@bryanskobl.ru (с пометкой «Вопрос Губернатору»),

в телеграм-канал «Брянская область. Оперативно»,

в официальную группу «Брянская область» в социальной сети «ВКонтакте»,

через платформу обратной связи на портале Госуслуг (с пометкой «Вопрос Губернатору»).

Для вопросов работает также «Открытый микрофон» телеканалов:

18 ноября, вторник, с 13:00 до 15:00, г. Клинцы, центральный сквер напротив администрации.

19 ноября, среда, с 13:00 до 15:00, г. Почеп, территория у входа в администрацию.

Прямая линия начнётся в 17 часов на странице губернатора «ВКонтакте», в эфире телеканалов «Брянская губерния», «Брянск24», «ОТР» и радиостанции «32РАДИО».