Брянский губернатор пообщался с Президентом России из областной больницы

Губернатор Брянской области Александр Богомаз по видеосвязи пообщался с Президентом России Владимиром из областной больницы. Там проходят лечение пострадавшие при крушении поезда «Климов – Москва» пассажиры. , «Одна из пострадавших — врач-кардиолог, живет и работает в Нижнем Новгороде, другая из Клинцов, работает в Москве в военном госпитале имени Вишневского. Их состояние сейчас удовлетворительное», — доложил главе страны Александр Богомаз..

Помощью врачей потребовалась 127 пассажирам. Семь человек погибли.

«С начала проведения специальной военной операции у нас приняты и действуют региональные меры поддержки всем, кто пострадал от террористических действий киевского режима. Семьям погибших выплачиваем 1,5 млн рублей, тяжелораненым — 600 тысяч, получившим ранения средней и легкой степени — 300 тысяч. Такие же меры поддержки получат все пострадавшие в теракте 31 мая», — уточнил Александр Богомаз.

Президент выразил соболезнования семьям погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

«Конечно, везде и всегда в ходе вооруженных конфликтов страдают гражданские лица. Но то, что было в Брянске, — это целенаправленный удар по гражданским лицам, и по всем международным нормам это терроризм», — подчеркнул Владимир Путин.