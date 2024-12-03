Брянский губернатор поручил продлить маршрут автобуса по улице Ильи Иванова
Брянский губернатор обсудил движение транспорта по улице Ильи Иванова на приёме граждан. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз провёл приём граждан в штабе общественной поддержки партии «Единая Россия».
Одним из вопросов стала организация движения транспорта по улице Ильи Иванова. Жители попросили продлить маршрут автобуса № 150 от юрфака БГУ по улице Ильи Иванова до Дворца единоборств. Для этого там потребуется установить место для высадки пассажиров.
Глава региона поручил решить вопрос и увеличить количество автобусов на маршруте.