Брянский губернатор поучаствовал в форуме «Дорогами Памяти и Славы — 80 лет Победы»

Брянский губернатор поучаствовал в историко-патриотическом форуме «Дорогами Памяти и Славы — 80 лет Победы». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Москве проходит историко-патриотический форум «Дорогами Памяти и Славы — 80 лет Победы». Он объединил тысячи участников из 20 регионов России, а также Республики Беларусь, которые стремятся сохранить историческую правду о подвиге Поколения Победителей.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз вместе с председателем Могилевского облисполкома Анатолием Исаченко, Губернатором Смоленской области Василием Анохиным и участниками форума возложили цветы к Огню Памяти и Славы у стен Музея Победы на Поклонной горе в Москве.

«Сегодня очень важно для молодежи помнить свою историю, когда народы России и Беларуси в едином государстве — Советском Союзе — победили самое страшное зло — фашизм», — отметил губернатор Брянской области.

Форум прошёл в Музее Победы. Там глава региона пообщался с участниками форума.

«Получился искренний открытый диалог. Ребята не стеснялись задавать самые разные вопросы, ну, а мы, взрослые, честно на них отвечали», — подчеркнул Александр Богомаз.

А на улице работала передвижная музейная экспозиция «Дорогами Памяти и Славы — 80 лет Победы». В двух автобусах собрали предметы одежды и вооружения бойцов Красной Армии, документы, фотографии и уникальных реликвий — генеральский китель Героя Советского Союза, заслуженного военного летчика СССР генерал-полковника авиации Григория Дольникова, фотоаппарат «Зоркий-10» с дарственной надписью и автографом писателя Константина Симонова, летная книжка «ночной ведьмы» Анны Дудиной.