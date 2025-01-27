Брянский губернатор поучаствовал в коллегии регионального УМВД

Брянский губернатор наградил отличившихся сотрудников полиции в рамках коллегии регионального УМВД. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
В областном центре прошло расширенное заседании коллегии УМВД России по Брянской области. Там обсудили итоги работы ведомства за 2024 год. Мероприятие провел начальник УМВД Алексей Солдатов. В совещании принял участие губернатор региона Александр Богомаз.
«Правительство Брянской области, органы исполнительной власти активно участвуют в процессах обеспечения общественного порядка и безопасности. За последние годы мы немало сделали и на уровне законодательной базы, и в сфере профилактики правонарушений. Разработаны и приняты нормативно-правовые акты в сфере профилактики правонарушений. В регионе действует профильная государственная программа, мероприятия которой финансируются и оперативно исполняются», – подчеркнул Александр Богомаз.
Глава региона вручил отличившимся сотрудникам государственные награды.
22.01.2025 11:16
Быстрее и выше!
На минувшей неделе Смоленск вновь стал столицей «королевы спорта» в ЦФО – здесь прошёл чемпионат и первенство округа по лёгкой атлетике. Причём такие соревнования Смоленщина принимает уже более 10 лет. В этот раз участие в них приняли 850 сильнейших спортсменов из 17 регионов. Нашу область представлял 101 спортсмен. В состязательную программу вошли 17 легкоатлетических дисциплин:
22.01.2025 11:15
Главный праздник
В регионе активно идёт подготовка к 80-летию Великой Победы. Предстоящее празднование обсудили на заседании регионального оргкомитета, которое состоялось под председательством губернатора Василия Анохина. «Приближающийся юбилей – это знаковое и чрезвычайно важное событие для страны. Особенно сегодня, когда Россия вновь находится на переднем крае борьбы с нацизмом. Поэтому вполне закономерно, что этот год объявлен Президентом РФ
22.01.2025 11:14
Под крышей дома: Как в регионе стимулируют спрос на жильё
Повышение доступности комфортного жилья, особенно для участников СВО, многодетных семей и молодых специалистов, сегодня одна из важнейших задач на всех уровнях власти. Первоочередные шаги по её реализации обсудили на совещании с участием руководителей смоленских компаний-застройщиков и региональных отделений крупных банков, которое провёл губернатор Василий Анохин. Принятыми решениями глава региона поделился со смолянами. «Правительство области в