Брянский губернатор поучаствовал в коллегии регионального УМВД

Брянский губернатор наградил отличившихся сотрудников полиции в рамках коллегии регионального УМВД. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В областном центре прошло расширенное заседании коллегии УМВД России по Брянской области. Там обсудили итоги работы ведомства за 2024 год. Мероприятие провел начальник УМВД Алексей Солдатов. В совещании принял участие губернатор региона Александр Богомаз.

«Правительство Брянской области, органы исполнительной власти активно участвуют в процессах обеспечения общественного порядка и безопасности. За последние годы мы немало сделали и на уровне законодательной базы, и в сфере профилактики правонарушений. Разработаны и приняты нормативно-правовые акты в сфере профилактики правонарушений. В регионе действует профильная государственная программа, мероприятия которой финансируются и оперативно исполняются», – подчеркнул Александр Богомаз.

Глава региона вручил отличившимся сотрудникам государственные награды.