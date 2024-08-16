Брянский губернатор поучаствовал в Координационном совете по безопасности

Брянский губернатор Александр Богомаз поучаствовал в заседании Координационного совета по безопасности приграничных территорий.

В Минобороны РФ создали Координационный совет по вопросам безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей. В его состав вошли профильные заместители Министра обороны РФ, руководители органов военного управления, представители Генерального штаба,а также руководители приграничных субъектов.

Этот орган призван повысить эффективность защиты территорий и населения.

Заседание совета провел Министр обороны РФ Андрей Белоусов. В нем участвовал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Ситуация в Брянской области непростая, но поводов для паники нет. Безопасность обеспечивают наши защитники — военные, сотрудники силовых ведомств, которые работают как единое целое. К жителям одна просьба: проявлять бдительность и не поддаваться на возможные провокации», — подчеркнул Александр Богомаз.