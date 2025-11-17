Брянский губернатор поучаствовал в совещании при Министре транспорта РФ

Брянский губернатор поучаствовал в совещании о пассажирских перевозках при Министре транспорта РФ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

14 ноября Министр транспорта РФ Андрей Никитин провёл совещание. Участие в нём приняли губернатор Брянской области Александр Богомаз, а также представители власти Орловской и Калужской областей. На совещании речь шла об организации пригородных пассажирских железнодорожных перевозок. Ими с 1 января 2023 года занимается ООО «РЭКС» («Региональный экспресс»). В прошлом году электричками воспользовались 3,3 млн пассажиров, а за 9 месяцев 2025 года — 2,4 миллиона человек.

«В прошлом году расчетная сумма компенсации перевозчику составила 529 млн рублей, за фактически оказанные услуги перечислено 517,4 млн рублей. Плановый объем компенсации на этот год — 583,9 млн рублей, фактически услуг за 9 месяцев оказано на 433,2 млн рублей. Область исправно платит то, что должна платить по законно установленному тарифу, чтобы выполнять главную задачу по организации стабильного транспортного сообщения для наших жителей», – подчеркнул губернатор Александр Богомаз.