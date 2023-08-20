Брянский губернатор поучаствовал в военно-мобилизационных сборах.

Брянский губернатор Александр Богомаз, депутаты и чиновники поучаствовали в военно-мобилизационных сборах. Об этом глава региона рассказал в своем телеграмм-канале.

Двухдневные военно-мобилизационные сборы прошли в Брянской области для руководителей органов исполнительной власти, глав муниципальных образований и депутатов. Такие мероприятия проходят ежегодно. В этот раз сборы прошли в максимально приближенной к боевой обстановке. Участники получили специальные знания и навыки, необходимые для руководителей регионального и муниципального уровней.

«Все мы являемся государственными служащими, и важно, чтобы каждый из нас мог встать на защиту Родины. Офицерам и рядовым запаса необходимо находиться в постоянной готовности к решению задач обороноспособности государства», – сказал Александр Богомаз.

Участники получили специальные знания и навыки, необходимые для руководителей регионального и муниципального уровней.

«Занятия проходили на войсковом стрельбище, где каждый учился обращаться с разными видами оружия, на автодроме обучали вождению спецтехники, были оборудованы учебные точки, где велась подготовка по связи и тактической медицине. Военные на практике учили участников сборов, как правильно вести себя в той или иной ситуации, вносили корректировки и отмечали лучших», – заключил глава региона.