Брянский губернатор поучаствовал в заседании «Единой России» и Минпросвещения. Об этом сообщил в пресс-службе регионального правительства.

Заседание штаба «Единой России» и Минпросвещения России провели первый заместитель Председателя Совета Федерации ФС РФ Владимир Якушев и Министр просвещения РФ Сергей Сергеевич Кравцов. Речь шла о контроле за капремонтом и строительством объектов образования. В режиме видеоконференции к совещанию присоединился губернатор Брянской области Александр Богомаз.

В Брянске в этом году откроют новую школу на 1225 мест в микрорайоне по Флотской. Её строят по нацпроекту «Образование». Ещё две школы в старом аэропорту откроют в будущем году.

«За два года проведен капитальный ремонт в 60 зданиях школ. На 13 зданий школ было выделено 1 млрд 359 млн рублей», – уточнил Александр Богомаз.

На капремонт ещё пяти школ выделено дополнительно 359 млн рублей из областного бюджета. На эти деньги преобразилась Остроглядовская школа Стародубского муниципального округа и начальная школа Погарской школы №2. Работы в Гордеевской школе, школе №4 города Сельцо и школе № 1 в Клетне продолжаются.