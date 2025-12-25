Брянский губернатор поучаствовал в заседании Государственного Совета в Кремле. Об этом глава региона сообщил в своём телеграмм-канале.
25 декабря В Кремле прошло заседание Государственного Совета под председательством Президента Российской Федерации Владимира Путина. Речь шла о подготовке кадров для экономики страны. Владимир Путин подчеркнул, что кадровые вопросы являются фундаментальными для развития страны на сегодняшний день.
В заседании принял участие губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«Тема сегодняшнего заседания важна абсолютно для всех регионов и отраслей» , – отметил Александр Богомаз.