Брянский губернатор поучаствовал в заседании Государственного Совета в Кремле

2025, 25 декабря 16:55

Брянский губернатор поучаствовал в заседании Государственного Совета в Кремле. Об этом глава региона сообщил в своём телеграмм-канале.

25 декабря В Кремле прошло заседание Государственного Совета под председательством Президента Российской Федерации Владимира Путина. Речь шла о подготовке кадров для экономики страны. Владимир Путин подчеркнул, что кадровые вопросы являются фундаментальными для развития страны на сегодняшний день.

В заседании принял участие губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Тема сегодняшнего заседания важна абсолютно для всех регионов и отраслей» , – отметил Александр Богомаз.