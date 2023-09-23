Брянский губернатор поздравил машиностроителей региона

Губернатор Брянской области наградил лучших машиностроителей в преддверии праздника. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В преддверии Дня машиностроителя в Хрустальном зале правительства Брянской области чествовали лучших работников отрасли

«Машиностроение — это крепкий фундамент брянской промышленности и драйвер социально-экономического развития региона. Предприятия машиностроения составляют весомую долю в обрабатывающей промышленности, и вносят наибольший вклад в пополнение бюджета области, способствуя решению социальных задач», — подчеркнул Александр Богомаз.

В прошлом году в бюджет от предприятий обрабатывающих отраслей поступило 35,8 млрд рублей. Эта цифра за год выросла на 126 %. А за полгода 2023 года поступлений уже более 24 млрд рублей.

«В 2022 году по индексу промышленного производства — 120,7 % — Брянская область находилась на 1-м месте в ЦФО и 2-м месте по России. По итогам семи месяцев этого года индекс промышленного производства составил 114,8 %, темп роста объема отгруженных товаров собственного производства — 119,7 %», — добавил Александр Богомаз.

Губернатор вручил лучшим работникам отрасли машиностроения заслуженные награды.