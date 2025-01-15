Брянский губернатор поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

Накануне в прокуратуре Брянской области состоялось торжественное собрание. Мероприятие посвятили профессиональному празднику ведомства – Дню работника прокуратуры России.

Сотрудников надзорной структуры с 303-летием со дня образования поздравил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Вы отвечаете за координацию всей правоохранительной деятельности в регионе. Делаете всё необходимое для снижения уровня криминальной угрозы, повышения раскрываемости преступлений. На территории области эта работа организована на высоком профессиональном уровне. Особой признательности заслуживают усилия прокуратуры по защите прав и интересов наших воинов, участников специальной военной операции. Сотрудники ведомства вносят значимый вклад в обеспечение четкого выполнения законов, принятых для поддержки военнослужащих и их семей», – подчеркнул Александр Богомаз..

Лучшие сотрудники органов прокуратуры Брянской области получи государственными награды из рук главы региона. Также за успехи в укреплении законности и правопорядка главный прокурор региона Александр Войтович вручил работникам ведомственные награды.