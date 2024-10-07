Брянский губернатор поздравил с днём рождения Президента России

«Сегодня нашей великой страной руководит настоящий лидер, именно он собрал ее воедино, сделал независимой, сильной, единой. Великая держава — это всегда люди, наш многонациональный народ, регионы. И именно о людях в первую очередь заботится глава государства, а жители огромной страны гордятся своим Президентом!» – подчеркнул Александр Богомаз.

Огни небольшого города Одним из подарков смолянам и гостям к прошедшему Дню города стала яркая подсветка телебашни, которая теперь в вечернее и ночное время сверкает яркими огнями. Телебашня расположена в самом центре Смоленска, является самым высоким его сооружением и видна издалека. В запуске художественной подсветки телевышки принял участие губернатор Василий Анохин. Отметим, что для преображения вечернего облика Смоленска

На Восток Развитию экспорта было посвящено заседание Президиума Госсовета РФ, которое провёл на прошлой неделе президент Владимир Путин. О своём участии в мероприятии и о принятых решениях рассказал губернатор Василий Анохин. Глава региона вместе с группой участников работал над инициативами по улучшению механизмов продвижения российских брендов и продукции на рынки дружественных стран на Ближнем Востоке, в Африке,

Без жилищных проблем До 1 миллиона рублей могут получить смоляне в качестве компенсации за оплату первоначального взноса по ипотеке. Соответствующее решение утвердил губернатор Василий Анохин. «Мерой поддержки могут воспользоваться сотрудники бюджетных учреждений – учителя и преподаватели, врачи, фельдшеры, медицинские сёстры, спортивные тренеры и инструкторы, концертмейстеры, которые впервые трудоустроились в 2023–2024 гг. и планируют проработать в организации как минимум

Научно и системно В Смоленске прошёл форум «Русский мир против нацизма», который был организован по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и носит имя учёного-лингвиста Татьяны Щипковой, активно занимавшейся православным просвещением в советские годы. Весьма символично, что город провёл масштабное мероприятие в День освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. Форум объединил ведущих учёных, преподавателей, представителей духовенства, журналистов,