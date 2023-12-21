Брянский губернатор поздравил сотрудников ФСБ с профессиональным праздником.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз поздравил с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов Управления федеральной службы безопасности России по Брянской области.

«Сотрудники службы стоят на страже безопасности наших граждан, общества и государства, защищают стабильность конституционного строя России, борются с терроризмом и экстремизмом, вдали от Родины отстаивают национальные интересы», – подчеркнул Александр Богомаз.

Глава региона отметил, что брянское управление ФСБ входит в число лучших в России.

«Выражаю признательность за доблестную и эффективную службу и надёжную охрану безопасности жителей области», – сказал Александр Богомаз.