Брянский губернатор поздравил сотрудников казначейства с юбилеем

Губернатор Брянской области поздравил сотрудников казначейства со столетием со дня образования ведомства.
Контрольно-ревизионные органы Министерства финансов Российской Федерации появились 100 лет назад. Сотрудников Управления Федерального казначейства по Брянской области чествовали в честь праздничной даты в хрустальном зале регионального правительства.
«Цель работы казначейства — не только обеспечить исполнение федерального бюджета, но и увидеть отклонения от принятых стандартов и принципов законности и эффективности расходования средств. И сделать это надо вовремя, чтобы принять меры, в отдельных случаях привлечь виновных к ответственности», – подчеркнул губернатор Александр Богомаз.
Сотрудникам казначейства получили грамоты, благодарности и ведомственные награды.
«Убежден, что коллектив управления продолжит стратегически грамотно решать поставленные задачи, помогая эффективно реализовывать национальные и региональные проекты, развивать экономику и социальную сферу региона», – заключил Александр Богомаз.
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