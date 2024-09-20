Брянский губернатор поздравил судей с юбилеем ведомства

Губернатор Брянской области поздравил судей с 80-летием ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Во Дворце детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина состоялось торжественное собрание в честь 80-летия Брянского областного суда. Губернатор региона Александр Богомаз поздравил сотрудников и ветеранов судебной системы.

«Я особенно хочу отметить высокий уровень доверия жителей Брянской области к судебной власти региона — открытой, доступной, объективной и беспристрастной. Именно это — самый важный результат работы многих поколений судей и работников судебной системы. Брянский областной суд за 80 лет работы внес весомый вклад в становление и развитие качества судебного производства, воспитал несколько поколений достойных юристов», – подчеркнул Александр Богомаз.

Некоторым сотрудникам судебной системы вручили ведомственные награды, а также грамоты и благодарности от губернатора, Брянской областной Думы и главного федерального инспектора по региону.

Лучшие творческие коллективы Брянщины подготовили для виновников торжества концертную программу.