Брянский губернатор поздравил жителей с Днём России

Губернатор Брянской области поздравил жителей с одним из главных государственных праздников страны — Днём России.

«На протяжении столетий наши предки честно служили Отечеству, своими трудовыми свершениями, ратными подвигами, талантом и вдохновением созидали великую державу. И мы равняемся на эти незыблемые нравственные ориентиры, традиции патриотизма, искренней любви к Родине», — отметил Александр Богомаз.

Губернатор подчеркнул, что главное богатство России — это народ.

«Смелые, честные, героические люди, наши отцы, деды и прадеды завоевали для нас Великую Победу. Они подарили нам свободу и независимость, право жить и растить детей, говорить и думать на родном языке. Они учились и трудились,открывали новые земли, возводили города, железнодорожные магистрали, атомные и гидроэлектростанции, покоряли космос. И теперь уже новые поколения приумножают славные традиции российского народа, берегут и развивают родную землю», — добавил Александр Богомаз.

Глава региона отметил, что у приграничного региона непростое время. Реальностью Брянщины стали атаки беспилотников, теракты и человеческие жертвы.

«Но нас не сломить, не посеять панику. Мы продолжаем трудиться, учиться, строить, сеять, словом, жить и работать с честью, сохраняя силу духа и веру в нашу великую страну», — добавил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что жители Брянской области продолжают развивать экономику, социальную сферу, воспитывать детей патриотами и помогать защитникам, а также верить в Победу, невзирая на трудности.

«И это не просто слова, это наш генетический код, который заложен в каждом из нас. Именно это является опорой и верой в нашу великую Россию! Это звучит и в словах нашего государственного гимна: «Нам силу дает наша верность Отчизне. Так было, так есть и так будет всегда!», — заключил Александр Богомаз.