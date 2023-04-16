Брянский губернатор поздравил жителей с Пасхой

Губернатор Брянской области опубликовал в своих соцсетях поздравление жителей региона Светлым Христовым Воскресением.

Глава региона отметил, что праздник Пасхи напоминает о важности любви к ближнему, сострадания и милосердия.

«Сейчас для России непростые времена. На Украине, рядом с нашими границами, возродился фашизм и нацизм. Братья-славяне, с которыми наши предки вместе, плечом к плечу, сражались в годы Великой Отечественной войны с немецко-фашистскими захватчиками, оказались на стороне неонацистов. Они нападают на священнослужителей, глумятся над святынями, захватывают храмы, пытаясь уничтожить православную веру

Не выйдет. Россию не сломить, потому что мы — единый многонациональный народ, и в переломные моменты истории всегда объединяемся. Наши Герои сегодня защищают Родину, сражаются, не щадя своих жизней, за истинные ценности, за мир без нацизма, добро и справедливость. И мы обязательно выстоим, выдержим, со всем справимся и победим!» – подчеркнул губернатор региона.

Александр Богомаз пожелал верующим мира, добра, благополучия и здоровья.