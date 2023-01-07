Брянский губернатор поздравил жителей с Рождеством

Губернатор Брянской области Александр Богомаз поздравил жителей региона с Рождеством Христовым. Пожелания землякам глава региона разместил в своих соцсетях.

«Новый год, Рождество — эти замечательные семейные праздники дарят нам неповторимую атмосферу чуда и волшебства, согревают теплом душевного общения с близкими, дают уверенность в том, что все невзгоды обязательно будут преодолены», — отметил Александр Богомаз.

Глава региона подчеркнул, что «православная вера помогала нашим предкам выжить, выстоять, добиться великих побед и свершений, по кусочкам собрать самое сильное, мощное, великое государство».

«Каждый из нас верит в хорошее, в победу добра над злом, и пусть сила духа и вера помогут нам преодолеть все трудности и преграды», — добавил Александр Богомаз.

Глава Брянской области пожелал мира, спокойствия и здоровья.