Брянский губернатор призвал жителей проголосовать за благоустройство территорий в рамках федерального проекта.

В Брянской области реализуется проект «Формирование комфортной городской среды». В регионе в его рамках благоустроено 1019 дворов и 247 общественных территорий, в том числе 34 сквера и 25 парков. В этом году в порядок приведут 14 общественных территорий и 100 дворов.

«Дорогие земляки! Менее недели остается до завершения голосования за благоустройство общественных территорий в Брянской области, которое проходит в рамках федерального проекта «Формирование городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Сейчас в голосовании принимают участие пять муниципальных образований области: Брянск, Клинцы, Новозыбковский городской округ, Дятьковский и Унечский районы», – написал в своём телеграмм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Проголосовать можно на на сайте 32.gorodsreda.ru.