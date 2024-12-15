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Брянский губернатор продолжит работу в Высшем совете «Единой России»

2024, 15 декабря 14:01 Лента новостей
Брянский губернатор продолжит работу в Высшем совете «Единой России»
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Губернатор Брянской области Александр Богомаз продолжит работу в Высшем совете «Единой России». Об этом сообщили в пресс-службе партии.

 

В Москве прошёл XXII Съезд «Единой России». Там произвели плановую ротацию Высшего и Генерального советов партии.

В обновлённый состав в основном вошли участники спецоперации. Так, членами Высшего совета партии стали Герои России Владислав Головин, Андрей Митяшин, Артур Орлов, Магомед Даудов, Юрий Абаев, Андранник Гаспарян, Дмитрий Саблин, Рустам Сайфуллин, кавалер трех орденов Мужества Александр Тихонов. Брянскую область там представляет Секретарь регионального отделения партии и губернатор Александр Богомаз.

 

В Генсовет вошли Герой России, журналист Евгений Поддубный, кавалеры орденов и медалей СВО, Секретарь Краснодарского реготделения партии Николай Гриценко, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Галина Карелова. А в Комиссии Президиума Генерального совета Партии по работе с обращениями граждан к Председателю Партии остался первый замсекретаря Брянского регионального отделения партии и председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот.

 

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