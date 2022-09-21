Брянский губернатор прокомментировал частичную мобилизацию

Губернатор Брянской области прокомментировал решение о частичной мобилизации в России. Глава региона опубликовал пост в своих соцсетях.
«В сегодняшнем обращении Президента России Владимира Владимировича Путина к гражданам страны прозвучало главное: мы должны сделать всё, чтобы защитить суверенитет нашей Родины, обеспечить безопасность и территориальную целостность России.
То, что сегодня происходит, касается каждого из нас. Украинские нацисты зверствуют на Донбассе, обстреливают приграничные населенные пункты в России. Страдают наши мирные жители — люди живут в страхе за себя, за своих детей. А фашисты продолжают убивать, разрушать дома, детские сады, школы, больницы…
Брянская область — приграничный регион, и мы всегда были готовы мобилизироваться и собрать все резервы, сплотиться. Против нас воюет не только Украина, но и весь коллективный Запад. Но если они думают, что мы сдадимся и отступим, то очень сильно ошибаются. Не ради этого воевали наши отцы и деды, не ради это гибнут сегодня наши ребята.
Ослабить, разобщить и уничтожить Россию не получится! Как сказал Президент России, «граждане России могут быть уверены: территориальная целостность нашей Родины, наша независимость и свобода будут обеспечены»!», – написал губернатор Брянской области Александр Богомаз.
21.09.2022 16:56
Экологичная котельная заработает на станции Смоленск-Центральный
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В Смоленской области наведут порядок в работе регистратур поликлиник, чтобы граждане могли без проблем туда дозвониться и получить необходимую помощь и консультацию. Этого потребовал после посещения Вяземской ЦРБ. Во время визита в медицинское учреждение к главе региона обратилась местная жительница по имени Валентина с жалобами на работу медиков. Пенсионерка не могла дозвониться до регистратуры районной поликлиники,
21.09.2022 13:59
Главные темы
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