Брянский губернатор прокомментировал частичную мобилизацию

Губернатор Брянской области прокомментировал решение о частичной мобилизации в России. Глава региона опубликовал пост в своих соцсетях.

«В сегодняшнем обращении Президента России Владимира Владимировича Путина к гражданам страны прозвучало главное: мы должны сделать всё, чтобы защитить суверенитет нашей Родины, обеспечить безопасность и территориальную целостность России.

То, что сегодня происходит, касается каждого из нас. Украинские нацисты зверствуют на Донбассе, обстреливают приграничные населенные пункты в России. Страдают наши мирные жители — люди живут в страхе за себя, за своих детей. А фашисты продолжают убивать, разрушать дома, детские сады, школы, больницы…

Брянская область — приграничный регион, и мы всегда были готовы мобилизироваться и собрать все резервы, сплотиться. Против нас воюет не только Украина, но и весь коллективный Запад. Но если они думают, что мы сдадимся и отступим, то очень сильно ошибаются. Не ради этого воевали наши отцы и деды, не ради это гибнут сегодня наши ребята.

Ослабить, разобщить и уничтожить Россию не получится! Как сказал Президент России, «граждане России могут быть уверены: территориальная целостность нашей Родины, наша независимость и свобода будут обеспечены»!», – написал губернатор Брянской области Александр Богомаз.