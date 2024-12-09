Брянский губернатор проверил ход строительства домов для детей-сирот

Брянский губернатор проконтролировал ход строительства домов для детей-сирот в Стародубе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз вместе с сенатором Российской Федерации Василий Попадайло посетили Стародубский муниципальный округ. Там строят дома для детей-сирот.

На улице Семашко в Стародубе будет пять домов на 48 квартир. В настоящее время возводят три девятиквартирных дома. Ещё два начнут строить в следующем году.

«В этом году выделено почти 1,5 млрд рублей, на которые будет предоставлено более 600 квартир, причем 198 — по денежным сертификатам. Чтобы решить вопрос с покупкой квартир, мы выдаем сертификаты на сумму более 2,5 млн рублей, и за эти деньги человек сам приобретает жилье на вторичном рынке, а если хочет квартиру большей площади, то может добавить свои средства к этой сумме. Эту меру мы приняли одни из первых в стране, и она реально работает», — подчеркнул глава региона.