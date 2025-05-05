Брянский губернатор проверил ход строительства медицинского университета

Брянский губернатор проверил ход строительства филиала Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

В Брянске продолжается строительство филиала Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Он разместится в бывшем здании УМВД. Там идёт масштабная реконструкция. К сентябрю подрядчик должен помещение в 10 тысяч квадратных метров под учебные кабинеты, общежитие для студентов и преподавателей, в также спортивный зал. Ход работ проверил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Строители взяли хороший темп, теперь главное сохранить его», – отметил глава региона.

В здании общежития за две недели специалисты смонтировали систему отопления, сделали перегородки и приступили к отделочным работам. В помещении уже установлены новые окна, подведена горячая вода. Спортзал планируют доделать к августу. В здании, где разместятся учебные кабинеты, рабочие демонтируют полы, потолки, инженерные системы.

«Наша главная задача — создать все условия для работы в Брянске филиала лучшего медицинского вуза страны и выпускать именно для Брянского здравоохранения высокопрофессиональные кадры, подготовленные ведущими преподавателями Первого меда, чтобы молодые врачи оставались работать в Брянской области. Это задел на будущее, развитие нашей медицины на ближайшие 50 лет», – подчеркнул Александр Богомаз.