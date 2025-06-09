Брянский губернатор проверил ход строительства медуниверситета

Брянский губернатор проверил ход строительства филиала Сеченовского медицинского университета в областном центре. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в минувшую пятницу провёл традиционную планёрку в будущем филиале Сеченовского медицинского университета.

Основные и самые трудоемкие работы проходят в учебном корпусе. Там меняют балки перекрытий. За счёт монолита была усилена конструкция стен. На Строители готовы приступать к чистовой отделке стен и потолков на первом этаже. На этой недели стартует обновление фасад и замена окон.

В общежитии идут отделочные работы: в части комнат уже поклеены обои, уложена плитка. Водопровод и канализация в корпусе готовы на 80%. «Мы создадим для студентов и преподавателей все необходимые условия, но самое главное, в Брянске будет вся научная база лучшего медицинского вуза страны для подготовки настоящих профессионалов, для консультирования наших врачей, а значит филиал Первого меда мы открываем для всех жителей Брянской области», — подчеркнул губернатор Александр Богомаз.