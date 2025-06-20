Брянский губернатор участвует в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.

В Санкт-Петербурге проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Участвую в нём представители 137 стран, в том числе руководители крупнейших международных компаний и госструктур.

20 июня в северную столицу приехал губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он отметил, что форум — это возможность обсудить перспективы и проблемы, а также обменяться опытом с коллегами, представителями деловых, научных и экспертных кругов..

«Главная тема форума в этом году «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Россия, как сказал наш национальный лидер, Президент Владимир Владимирович Путин, последовательно отстаивает принципы суверенного развития, уважения к культурной и цивилизационной самобытности стран и народов, и работа по построению эффективной системы равноправного и взаимовыгодного международного сотрудничества, свободного от любых форм дискриминации, диктата и санкционного давления, будет продолжена». – подчеркнул Александр Богомаз.