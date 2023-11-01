Брянский губернатор возглавил оргкомитет по подготовке чемпионата России по самбо

Губернатор Александр Богомаз возглавил оргкомитет по подготовке чемпионата России по самбо в Брянске. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.
В Брянск приехал президент Всероссийской и Европейской федераций самбо Сергей Елисеев. С губернатором региона Александром Богомазом они обсудили темы развития спорта. В частности, речь шла о подготовке чемпионата России по самбо в Брянске в марте будущего года (6+). Губернатор принял предложение возглавить оргкомитет спортивного мероприятия.
«Самбо — это спорт, который помогает воспитывать настоящих патриотов и является одним из ведущих в нашем регионе. Благодаря вниманию Президента страны Владимира Владимировича Путина, федеральной поддержке в Брянской области созданы все условия для занятия самбо», — подчеркнул Александр Богомаз.
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