Брянский губернатор возложил цветы к Могиле неизвестного солдата в Москве. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

Губернатор Брянской области вместе с председателем комитета по физической культуре и спорту Государственной Думы ФС РФ Олегом Матыциным побывали в Александровском саду в Москве. Они возложили цветы к главному военному мемориалу страны — Могиле неизвестного солдата.

«Вечная память защитникам нашей земли, отдавшим свои жизни за свободу и независимость Родины!» — подчеркнул Александр Богомаз.