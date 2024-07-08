Брянский губернатор вручил 56 семьям медали

Губернатор Александр Богомаз вручил 56 брянским семьям медали «За любовь и верность».

Торжественное мероприятие прошло в региональном правительстве в День семьи, любви и верности. Семьи, которые являются примером, получили из рук губернатора Брянской области Александра Богомаза медали «За любовь и верность». Награда вручили 56 парам.

«Как и вся Россия, Брянский край всегда славился крепкой многодетной семьей, в которой воспитывалось много детей с любовью и уважением к дедушке и бабушке, отцу и матери. Где ребенок с малых лет впитывал традиции предков, культуру и воспитание, формировался как личность и обучался домашнему труду и профессии», — подчеркнул Александр Богомаз.