Брянский губернатор вручил автомобили двум участникам СВО

Брянский губернатор вручил новые автомобили «Москвич 3» с ручным управлением двум участникам СВО. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В региональном фонде «Защитники Отечества» прошла церемония вручения автомобилей участникам спецоперации. Участие в мероприятии принял и губернатор региона Александр Богомаз. Ключи от новых машин «Москвич 3» с ручным управлением из рук главы региона получили Максим Ребиков и Денис Соколов. Оба воевали на самых тяжелых направлениях и были ранены. Максим Ребиков награжден медалью «За отвагу», а Денис Соколов — Орденом Мужества, медалями «Участник боевых действий на Северном Кавказе» и «За ратную доблесть».

«Да, они отдали частицу своего здоровья, но жизнь продолжается, рядом родные и близкие, надо жить и работать, восстанавливать силы. У Дениса Николаевича супруга, два сына. Максима Алексеевича поддерживает сестра. А когда чувствуешь поддержку семьи, можно преодолеть любые невзгоды», – подчеркнул Александр Богомаз.