Брянский губернатор вручил детям-сиротам ключи от квартир в преддверии Нового года. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

В областном правительстве в преддверии Нового года прошла торжественная церемония. Губернатор региона вручил ключи от собственных квартир детям-сиротам.

«Более 300 квартир получили новоселы в этому году, из них 260 — в новых домах, на 160 мы выдали сертификаты. Программа работает с прошлого года и мы видим результаты: человек получает 2,6 млн рублей, может доплатить свои средства и купить квартиру большей площади», — уточнил Александр Богомаз.

Для детей-сирот в Брянской области строят новые дома. Их возводят в Новозыбкове, Клинцах, Стародубе, Почепе, Навле и Дятьково. Два дома в Унече и 42-квартирный трехэтажный дом в посёлке Латыши Жуковского района уже готовы.

«Поздравляю всех новоселов с радостным событием — получением своих собственных квартир, желаю, чтобы в каждом доме жила счастливая семья и звучал детский смех, и чтобы та ситуация, которая случилась с ними в жизни, никогда не коснулась их детей!» — заключил Александр Богомаз.