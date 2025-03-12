Брянский губернатор вручил юбилейную медаль участнице партизанского отряда. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз побывал в гостях у Нины Дмитриевны Евсеевой. По поручению Президента России он вручил женщине юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Ветеран подарила главе региона книгу мемуаров автора романа «Два капитана» Вениамина Каверина.

«Когда началась война, 13-летняя Нина стала участницей оборонительного отряда, вступила в партизанский отряд имени Молотова бригады «Смерть немецким оккупантам!». Ее вместе с мальчишками взяли в разведку. Юная партизанка быстро овладела навыком стрельбы из винтовки и даже ручного пулемета», — уточнил Александр Богомаз.

После войны девушка поступила в педучилище, где возглавила студенческую профсоюзную организацию. Несколько лет она проработала учителем, а потом перешла в брянский горком, затем и в обком комсомола.

«Организовывала бригады комсомольцев на строительство завода «Ирмаш», отряды добровольцев на целину, успевала учиться в пединституте на заочном, а летом работать старшей вожатой в пионерских лагерях», — добавил Александр Богомаз.

24 года Нина Дмитриевна Евсеева проработала председателем Брянского обкома профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений.

«И сегодня она — живая легенда, пример, на котором нужно воспитывать нашу молодежь», — заключил Александр Богомаз.