Брянский губернатор встретился председателем Государственной думы РФ

Брянский губернатор обсудил развитие области с председателем Государственной думы РФ. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным. Они обсудили законодательные инициативы и вопросы социально-экономического развития региона. Александр Богомаз доложил о достижения в сфере здравоохранения и развития транспортной инфраструктуры, а также о региональной системе мер поддержки участников специальной военной операции и их семей.

«Признателен Вячеславу Викторовичу за то внимание, которое оказывается Брянской области, за возможность показать чем живет область в Государственной Думе», — подчеркнул Александр Богомаз.