Брянский губернатор встретился с аграриями из Приморского края

Губернатор Брянской области встретился с делегацией аграриев из Приморского края. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с делегацией из Приморского края. Её возглавил заместитель министра сельского хозяйства Алексей Таран. В регион приехали директором ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А. К. Чайки Алексей Емельянов и представители ведущих аграрных предприятий Приморского края. Они ознакомились с работой агропромышленного комплекса области.

«Впечатления от Брянской области очень положительные. Я здесь впервые, много слышал о ней. Увидеть воочию, это дорогого стоит. Мы получили большой опыт в сфере производства агропромышленной продукции. Мои коллеги-аграрии сказали, что увидели много полезного для применения в своей деятельности», – подчеркнул.Алексей Таран.

Замминистра также пригласил губернатора на День поля в Приморский край. Гости поблагодарили за тёплый прием и продуктивные встречи с коллегами.