Брянский губернатор встретился с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой. Об этом глава региона рассказал в своём телеграмм-канале.

В регионе прошла всероссийская инспекция профилактики социального сиротства. Итоги работы обсудили на встрече губернатор Брянской области Александр Богомаз и Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Речь также шла о снижении количества воспитанников детских домов

«Мария Алексеевна отметила, что благодаря комплексному подходу и новым формам работы с семьями, таким как антикризисные центры, социальные гостиные, социальный патронаж, центры дневного пребывания, социальные учреждения у нас заполнены наполовину. Рассмотрим возможность использования высвобождающихся ресурсов, базы этих учреждений при новых форматах функционирования и помощи детям и семьям», – подчеркнул Александр Богомаз.