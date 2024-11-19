Брянский губернатор встретился с директором «Газпром энергосбыт Тюмень»

Брянский губернатор обсудил инвестпроекты с гендиректором «Газпром энергосбыт Тюмень». Об этом глава региона рассказал в своём телеграм- канале.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с генеральным директором АО «Газпром энергосбыт Тюмень» Татьяной Бычковой. Они обсудили реализацию инвестиционных и благотворительных проектов в регионе.

«Газпром энергосбыт Брянск» — единственный гарантирующий поставщик электроэнергии в регионе, зона его ответственности — вся территория нашей области. С 2019 года гарантирующий поставщик создает интеллектуальную систему учета электроэнергии потребителей, проживающих в многоквартирных домах», — отметил Александр Богомаз.

Губернатор уточнил, что за пять лет установлено более 66,9 тысяч приборов учета на 605,6 млн рублей.

Ещё один проект компания реализует в Клинцах. Специалисты создают интеллектуальную систему учёта электроэнергии, а также модернизируют уличное освещения города.

«Охват умным учетом уже составил 93% жилого фонда. Модернизация уличного освещения идет в два этапа: на первом — замена 4548 светильников на энергоэффективные, на втором — установка 3077 новых светильников на существующих опорах», — добавил Александр Богомаз.

Также компания помогает военнослужащим, детским и спортивным учреждениям области.