Брянский губернатор встретился с гендиректором АО «Газпром энергосбыт Тюмень»

Брянский губернатор обсудил инвестиционные программы с гендиректором АО «Газпром энергосбыт Тюмень». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Брянской области встретился с генеральным директором АО «Газпром энергосбыт Тюмень» Татьяной Бычковой. Они обсудили реализацию в регионе инвестиционной программы.

«С 2019 года гарантирующий поставщик создает интеллектуальную систему учета электроэнергии бытовых потребителей. Установлено более 93,7 тыс. приборов учета. Объем инвестиций до 2025 года превысил 778 млн рублей, на этот год запланирован 741 млн рублей», – уточнил губернатор Александр Богомаз.

Кроме того, «Газпром энергосбыт Тюмень» модернизирует уличное освещение в Клинцах. Все старые светильники уже заменили. Компания планирует разместить на фонарных столбах QR-коды. С его помощью о неисправности жители смогут сообщить о неисправности напрямую поставщику электроэнергии.