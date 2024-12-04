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Брянский губернатор встретился с гендиректором холдинга «СДМ»

2024, 04 декабря 15:29 Лента новостей
Брянский губернатор встретился с гендиректором холдинга «СДМ»
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Брянский губернатор обсудил развитие завода «Брянский арсенал» с гендиректором холдинга «СДМ». Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

 

Губернатор Брянской области встретился с генеральным директором холдинга «Строительно-дорожные машины» Константином Николаевым. Они обсудили перспективы развития завода «Брянский арсенал», который входит в состав предприятия.

«Наш завод, одно из старейших машиностроительных предприятий России, выпускает строительно-дорожную и спецтехнику для дорожного, промышленного, коммунального хозяйства. Это полный модельный ряд автогрейдеров — как легкие машины для работ по ремонту и содержанию дорог в летний и зимний периоды, так и автогрейдеры для крупных строительных объектов, телескопические погрузчики, тракторы», — отметил губернатор Александр Богомаз.

Глава региона с директором холдинга обсудили развитие промышленной площадки, выпуск новых моделей дорожно-строительной и сельхозтехники. Так, в будущем году на рынок выйдет модернизированный грейдер с автоматической коробкой передач и новые модели трактора.

«Главное — завод работает, а продукция сегодня более чем востребована и завоевывает новые рынки», — заключил глава региона.

 

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