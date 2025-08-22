Брянский губернатор встретился с генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Москва»

Брянский губернатор обсудил реализацию инвестпроектов с генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Москва». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Москва» Александром Бабаковым. Они обсудили реализацию инвестиционных проектов ПАО «Газпром» в регионе.

«Завершено строительство газопровода-отвода к газораспределительной станции Стародуб. Это сделано для повышения надежности газоснабжения 11 юго-западных районов Брянской области и устойчивости газотранспортной системы региона в целом», — уточнил Александр Богомаз.

В Брянской области в рамках проекта специалисты построили более 46 километров газопровода, 13 крановых площадок, шесть переходов через автомобильные и железные дороги, а также четыре — через водные преграды в Погарском и Стародубском районах.

В ближайшие два года «Газпром трансгаз Москва» планирует достроить газопровод-перемычку «ГРС Стародуб – ГРС Новозыбков». До 2029 года компания инвестирует в развитие и газоснабжения региона 10,7 млрд рублей.