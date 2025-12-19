Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
События

Брянский губернатор поздравил сотрудников ФСБ

2025, 19 декабря 17:21
Брянский губернатор поздравил сотрудников ФСБ
Источник фото

Брянский губернатор поздравил сотрудников ФСБ с профессиональным праздников. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

19 декабря в Брянске прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника органов безопасности Российской Федерации. Сотрудников областного ведомства поздравили губерантор региона Александр Богомаза  и председатель облдумы Валентин Суббот.  

«Мы всегда будем помнить славный героический путь отечественных спецслужб, чтить память тех, кто спасал жизни людей, защищал свободу и независимость нашей страны, внёс огромный вклад в Великую Победу над нацизмом, 80-летие которой мы с вами празднуем в этом году. В том, что управление ФСБ России по Брянской области высоко оценивается руководством нашей страны, большая заслуга ветеранов, тех, кто стоял у истоков брянского ЧК, всего личного состава и руководителей управления. Я хочу поблагодарить всех, кто трудился в управлении в разные годы», – подчеркнул Александр Богомаз.

Метки: ,

Читайте также

Юные брянские гандболисты завоевали награды от Деда Мороза
19 декабря 17:27
Юные брянские гандболисты завоевали награды от Деда Мороза
Полицейские задержали подозреваемого в краже велосипеда в Почепе
19 декабря 15:31
Полицейские задержали подозреваемого в краже велосипеда в Почепе
Госдума РФ поддержала проект закона от брянских депутатов
19 декабря 14:37
Госдума РФ поддержала проект закона от брянских депутатов

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13680) брянск (6700) ДТП (2636) ГИБДД (2157) прокуратура (1990) уголовное дело (1940) суд (1776) Александр Богомаз (1743) авария (1619) мчс (1437) коронавирус (1272) умвд (995)