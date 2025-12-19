Брянский губернатор поздравил сотрудников ФСБ

2025, 19 декабря 17:21

Брянский губернатор поздравил сотрудников ФСБ с профессиональным праздников. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

19 декабря в Брянске прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника органов безопасности Российской Федерации. Сотрудников областного ведомства поздравили губерантор региона Александр Богомаза и председатель облдумы Валентин Суббот.

«Мы всегда будем помнить славный героический путь отечественных спецслужб, чтить память тех, кто спасал жизни людей, защищал свободу и независимость нашей страны, внёс огромный вклад в Великую Победу над нацизмом, 80-летие которой мы с вами празднуем в этом году. В том, что управление ФСБ России по Брянской области высоко оценивается руководством нашей страны, большая заслуга ветеранов, тех, кто стоял у истоков брянского ЧК, всего личного состава и руководителей управления. Я хочу поблагодарить всех, кто трудился в управлении в разные годы», – подчеркнул Александр Богомаз.