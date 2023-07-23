Брянский губернатор встретился с главой ЛНР

Губернатор Брянской области обсудил восстановление Брянки с главой ЛНР. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником. Они обсудили восстановление социальных объектов и инфраструктуры в Брянке. Строители, дорожники и коммунальщики работают на 34 объектах.

«Глава республики поблагодарил всех жителей Брянской области, медиков, которые сейчас проводят диспансеризацию взрослого населения, и наши предприятия за большой вклад в восстановление и развитие Брянки. Обсудили планы на будущее», – уточнил Александр Богомаз.

Глава региона пригласил Леонида Пасечникова на празднование 80-летия освобождения Брянской области от немецко-фашистских захватчиков.