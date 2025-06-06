Брянский губернатор встретился с международным гроссмейстером Яном Непомнящим

Брянский губернатор обсудил развитие шахмат в регионе с международным гроссмейстером Яном Непомнящим. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с международным гроссмейстером, вице-чемпионом мира по классическим шахматам, чемпионом мира по блицу 2024 года Яном Непомнящим. Они обсудил развитие в регионе шахмат как базового вид спорта.

«Более тысячи человек занимаются у нас шахматами, 579 из них имеют спортивные разряды и звания. Есть перспективные спортсмены, юные звездочки. Путевку на участие в II Кубке мира по шахматам, который пройдет в Грузии, завоевала Надежда Волкова», — отметил Александр Богомаз.

С 2018 года в Брянской области реализуется проект «Шахматы в школах». Более 120 педагогов прошли обучение и проводят занятия для детей в 100 общеобразовательных организациях. Их посещают около 2000 школьников начальных классов.