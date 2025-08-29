Брянский губернатор встретился с Министром РФ по делам гражданской обороны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Брянской области встретился с Министром РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александром Куренковым. Они подвели итоги поездки Министра. Александр Куренков высоко оценил работу пожарно-спасательной службы в Брянской области.

«Пример их профессионализма — действия при ликвидации пожара от атаки беспилотника в Карачеве, который привел к детонации взрывчатых веществ. Под угрозой оказались жители, транспортная и коммунальная инфраструктура. С риском для жизни, при повторных атаках БПЛА, брянские спасатели провели эвакуацию граждан, в кратчайшие сроки потушили пожар, исключив потери среди населения и минимизировав ущерб объектам экономики и жилым домам в Карачеве», – подчеркнул губернатор.

Кроме того, глава региона отметил работу спасательных подразделений при ликвидации последствий теракта на железной дороге в Выгоничском районе и возгорании станции «Транснефть-Дружба» из-за ракетных ударов.

«Мы и дальше продолжим работать в тесном взаимодействии, потому что задача у нас одна — обеспечить защиту и безопасность наших жителей», —заключил Александр Богомаз.