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Брянский губернатор встретился с новым тренером «Динамо»

2025, 14 января 09:31 Лента новостей
Брянский губернатор встретился с новым тренером «Динамо»
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Брянский губернатор обсудил перспективы футбольного клуба «Динамо» с новым тренером. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях. 

 

Губернатор Брянской области Александр Богомаз и председатель областной Думы Валентин Суббот встретились с новым главным тренером брянского футбольного клуба «Динамо» Андреем Канчельскисом. Они обсудили перспективы команды на ближайшее будущее.

«Как сказал Андрей Антанасович, Брянск — футбольный город, и мало где в нашей стране есть такая развитая инфраструктура для работы команды — стадион, спортивный манеж, тренировочная база. Главная задача сегодня — восстановить футбольные традиции и вернуть престиж «Динамо-Брянск». На этой неделе уже состоится первый сбор команды, предстоит большая работа», — подчеркнул Александр Богомаз.

Такое речь шла о развитии детского футбола. Для этого в регионе строят необходимую инфраструктуры. А тренеры получают доплаты за воспитание чемпионов.

«Ну и, конечно, надеюсь, что тренер с таким багажом за плечами даст новый  импульс команде «Динамо», а если уж кто-то из брянских футболистов попадет в национальную сборную, тогда это будет и успех, и пример для подрастающего поколения», — заключил Александр Богомаз.

Андрей Канчельскис — Мастер спорта СССР международного класса, Заслуженный мастер спорта России, игрок национальной сборной России, обладатель Кубка СССР, Суперкубка Европы .

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