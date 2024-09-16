Брянский губернатор встретился с омбудсменом России Татьяной Москальковой. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

Брянскую область посетила Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Она встретилась с губернатором региона Александром Богомазом. Речь шла о помощи прибывшим жителям Курской области и семьях погибших военнослужащих.

Татьяна Москалькова отметила колоссальную поддержку участников СВО и поддержку соседних регионов, в частности работу пунктов временного размещения.

«Хочу передать Вам слова благодарности от всех, кто там находится. Мне кажется, что нам удалось благодаря этому наладить душевный прямой контакт, чтобы люди понимали, что они не брошены, что вместе с ними вся страна», — сказала омбудсмен России.